Ricardo Valdés: Atentado en Trujillo estaría vinculado a rencillas por minería ilegal

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló que el atentado con explosivos registrado la noche del jueves 4 de setiembre en la calle Lizarzaburo, urbanización Las Quintanas, en Trujillo (La Libertad), estaría relacionado con una disputa vinculada a la minería ilegal.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Valdés precisó que la vivienda atacada pertenecía a una familia con presuntos vínculos en diversas fases de esta actividad ilícita. “Están en los negocios de toda la cadena productiva: traslado, procesadora, y tienen una conexión directa. Además, cuentan con denuncias y conflictos con mineros del lugar”, afirmó.

El exviceministro explicó que el tipo de explosivo utilizado coincide con el que se emplea en socavones para romper rocas. "Ya se ha logrado capturar a quienes trasladaron el artefacto y en los próximos días se conocerá al autor intelectual y las motivaciones detrás del ataque", dijo.

SOBRE CÉSAR ACUÑA

Respecto al pedido del gobernador regional César Acuña, quien solicitó declarar el estado de sitio tras el atentado, Valdés fue enfático al cuestionarlo. “Acuña está desubicado y limitado. Es responsable de lo que está pasando. Esto se viene cocinando desde hace mucho; la criminalidad en La Libertad tiene muchos años”, sentenció.