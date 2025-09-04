Harvey Colchado denuncia que la PNP le quitó seguridad a su familia pese a recibir amenazas de ‘Los Pulpos’

El coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harvey Colchado, denunció este jueves haber sido víctima de amenazas de muerte y de un presunto reglaje que también alcanzaría a su entorno familiar.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Colchado relató que el pasado 15 de agosto fue alertado sobre la presencia de un suboficial de tercera de la Dirincri, quien habría permanecido cerca de cinco horas tomando fotografías frente al edificio donde tiene una oficina en el centro de Lima.

“Lo tengo identificado y me he comunicado con Inspectoría para que puedan iniciar las investigaciones. Me dicen que si sigo saliendo en redes sociales criticando al Gobierno me van a hacer daño a mí y a mi familia”, afirmó.

En esa línea, Colchado respondió al general José Zabala Chumbiauca, director de la División de Ciberdelincuencia, quien expresó su sorpresa ante la denuncia y lo acusó de desprestigiar a la institución con “información falsa”. Colchado sostuvo que estas declaraciones se deberían a la presión del Gobierno. “Tengo una buena relación con él, entiendo que es la presión que está sufriendo. Si no dice eso, definitivamente lo pasan a retiro”, señaló.

RETIRAN SEGURIDAD ASIGNADA A SU FAMILIA

Finalmente, reveló que en mayo recibió amenazas de la organización criminal Los Pulpos, quienes le enviaron fotografías de sus hijos cuando ingresaban a su colegio. Pese a ello, aseguró que el entonces comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo, le retiró la seguridad que tenía asignada su familia. “En vez de reforzarme la seguridad, me la retiraron”, denunció.