Un informe de la Contraloría General reveló que cinco proyectos de construcción de penales en distintas regiones del país se encuentran paralizados. Las obras en Ica, Chincha, Arequipa, Pucallpa y Cajamarca presentan graves retrasos, incrementos injustificados de costos y abandono, pese a que estaban destinadas a albergar a delincuentes de alta peligrosidad.

La Comisión Especial de Control Concurrente constató estas irregularidades en visitas inopinadas realizadas durante los últimos meses. Según el reporte, los proyectos registran millonarios sobrecostos mientras la infraestructura permanece inconclusa, lo que agudiza la crisis penitenciaria y deja sin capacidad al Estado para enfrentar el hacinamiento.

La situación ocurre en un contexto de escalada criminal, que ya suma más de 1,200 asesinatos en lo que va del año, el cierre de cientos de negocios por extorsión y un impacto económico estimado en 20 mil millones de soles. “Es un estilo del ministro Santiváñez y la presidenta Boluarte tapar el sol con un dedo. Proponen cosas que pueden sonar bien, pero que técnicamente son inviables”, advirtió la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

SE PRONUNCIA EXJEFE DEL INPE

César Cárdenas, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario, cuestionó los recientes anuncios de reactivar el penal de El Frontón. “Es ingenuo pensar que el mar impedirá a cabecillas cometer actos delictivos”, señaló, al remarcar la necesidad de priorizar la culminación de las obras ya iniciadas antes de anunciar nuevos proyectos penitenciarios para acabar con el hacinamiento en el país.