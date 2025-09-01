Karla Ramírez: general Arriola me dijo que otros investigados podrían aprovechar el contexto para atacarme

La periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, denunció que desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) se estaría planificando un atentado en su contra. Ramírez lamentó las declaraciones del director de Inteligencia, Denis Dávila Olivero, quien, en tono que calificó de “burlesco”, señaló que si no confiaba en la Policía debía acudir al Ministerio Público.

“Es lamentable que las autoridades tomen a la ligera una situación como esta, que ofrezcan el apoyo de la Policía cuando, según la información que recibimos, es prácticamente el jefe de la Policía, Juan José Santiváñez, quien estaría detrás de todo esto. Eso hace que no seamos inocentes al recibir esa ayuda”, declaró la periodista.

Ramírez explicó que fue advertida por una fuente de confianza sobre un posible plan en su contra, lo que la llevó a hacer pública la denuncia. “Pensé que solo querían meter miedo, pero cuando dije que lo iba a hacer público, la fuente me respondió que lo hiciera para ver si así podían detener lo que iban a ejecutar”, sostuvo.

ÓSCAR ARRIOLA LE RECOMENDÓ TOMAR PRECAUCIONES

En esa línea, reveló que el general PNP Óscar Arriola le recomendó tomar precauciones, advirtiéndole que otras personas a quienes había investigado podrían aprovechar el contexto para atentar contra ella y responsabilizar a los funcionarios que hoy está señalando. “Esa afirmación me genera ruido. Esto no debería pasarle a ningún periodista de investigación”, añadió