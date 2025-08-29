Gianina Miranda sobre extorsiones a colegios: "Estamos viviendo una pandemia del terror"

La representante del colectivo "Educar con Libertad", Gianina Miranda, se pronunció tras revelarse que más de 600 colegios a nivel nacional vienen siendo extorsionados, según cifras de Asociaciones de Escuelas Particulares del Perú.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, Miranda lamentó las alarmantes cifras de extorsiones a centro educativos y calificó la actual situación como una "pandemia del terror" y advirtió que esto puede traer consecuencias a los alumnos a nivel psicológico y emocional.

"He venido diciendo todo este tiempo que nosotros estamos viviendo una pandemia, pero una pandemia del terror, donde el nivel de afectación psicológico a nuestros niños es peligroso. Estamos en una alerta roja", manifestó.

SOBRE MINISTRO DE EDUCACIÓN

Asimismo, Gianina Miranda cuestionó al ministro de Educación, Morgan Quero, quien aseguró durante una actividad que los casos de extorsiones a colegios se han reducido: "No es cierto lo que él dice [...] se ha quedado con las cifras del año pasado", sostuvo.