Exjefe del INPE critica propuesta de penal en El Frontón: "Costaría más o menos 5 mil millones de soles"

El expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, criticó la iniciativa anunciada por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, de construir un penal en la isla El Frontón como alternativa para enfrentar el hacinamiento carcelario en el país.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Llaque consideró que la propuesta carece de sustento técnico y responde más a un gesto político. “El hacinamiento hay que atacarlo con megapenales. Los políticos dan mensajes políticos, pero esto tiene que tener un sustento técnico. Me imagino que alguien lo ha mal informado; mañana deberían votarlo del ministerio”, expresó.

El exfuncionario señaló que edificar un establecimiento penitenciario en una isla implica un altísimo costo de operación, debido al gasto en combustible para el traslado de internos, personal, alimentos, agua y energía. “Lo peor que se puede creer es que lo que fueron soluciones hace 50 o 70 años siguen vigentes. En un penal existen emergencias de salud y seguridad de manera constante”, advirtió.

ALTO COSTO

Finalmente, Llaque estimó que el proyecto podría costar alrededor de 5 mil millones de soles, presupuesto con el cual, según afirmó, se podrían levantar hasta diez megapenales de 500 millones cada uno, con capacidad para 400 mil internos en total.