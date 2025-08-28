Conductores y comerciantes afectados por peatonalización del Damero de Pizarro

La Municipalidad de Lima implementó el plan de peatonalización en el Centro Histórico, tras la intervención de 41 cuadras en el Damero de Pizarro. El proyecto, impulsado por el alcalde Rafael López Aliaga, busca recuperar la caminabilidad de la zona y reducir el tránsito vehicular en un área de gran valor turístico.

Sin embargo, la medida ha generado críticas y malestar entre vecinos y comerciantes. Los negocios aledaños denuncian que sus ventas han disminuido considerablemente debido a la restricción del acceso vehicular. Asimismo, taxistas y conductores se han visto perjudicados, ya que ahora deben usar paraderos especiales de ingreso y salida.

PATRIMONIO CULTURAL

El área intervenida, delimitada por las avenidas Tacna, Abancay, Nicolás de Piérola y el río Rímac, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Desde 2019, allí se han ejecutado proyectos para mejorar la movilidad peatonal y conservar iglesias y casonas de alto valor histórico.

Si bien la comuna sostiene que la medida incentivará el turismo y pondrá en valor el centro histórico, todavía quedan vacíos en la planificación respecto al transporte de residentes y visitantes que requieren movilizarse con facilidad en la zona.