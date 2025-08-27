Carlos Peña: "Obras de construcción de Líneas 3 y 4 del Metro de Lima podrían iniciar el 2027"

El gerente de Infraestructura de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Carlos Peña, informó que las obras de construcción de la Línea 3 y la Línea 4 del Metro de Lima comenzarán en 2027 y se ejecutarán en paralelo durante un periodo estimado de cinco años. Según precisó, se prevé que ambas líneas puedan iniciar operaciones de manera parcial en 2032.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Peña detalló que el financiamiento de este megaproyecto, cuyo costo asciende a 10 mil millones de dólares, se llevará a cabo bajo la modalidad de acuerdo de Gobierno a Gobierno.

PAÍSES INTERESADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Asimismo, adelantó que actualmente existen nueve países interesados en asumir la construcción, entre ellos Canadá, Reino Unido, Japón, China y España, naciones con amplia experiencia en el desarrollo de metros subterráneos.

El funcionario señaló que, a diferencia de lo ocurrido con la Línea 2, cuya ejecución sufrió retrasos debido a problemas con permisos y entrega de terrenos, se está trabajando de forma anticipada en identificar rutas críticas para garantizar que no se afecten los plazos de las nuevas obras.