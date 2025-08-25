Dirigente vecinal responde a alcalde Canales por caseta: "Está mal informado o es un mentiroso"

El dirigente vecinal de Miraflores, Eduardo Osterling, respondió al alcalde del distrito, Carlos Canales, luego de que este asegurara que los vecinos respaldaban la instalación de una caseta de serenazgo en el parque Leoncio Prado.

“No ha habido ninguna reunión, el alcalde está mal informado o es un mentiroso. Cuando quieren hablar con los vecinos lo hacen a través de los representantes de las zonas. Los vecinos en 2023 estaban de acuerdo con la caseta, pero ahora salen con que quieren hacer una de 50 metros cuadrados”, declaró Osterling en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El dirigente precisó que los vecinos están a favor de reforzar la seguridad, pero rechaza que se sacrifique un área verde para ello. “¿Entonces hay que poner una caseta en cada parque para que sean seguros? Eso es una tontería”, cuestionó.

ILEGALIDAD

Asimismo, recordó que la ordenanza 1852 de la Municipalidad Metropolitana de Lima establece la intangibilidad de las áreas verdes de uso público y expresó su deseo de reunirse con las autoridades municipales para hallar un solución a este conflicto. “Aquí hay un tema ilegal”, subrayó.