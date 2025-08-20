Martín Ojeda: “No nos sumamos al paro de transportistas porque creemos que hay soluciones técnicas”

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, anunció que su gremio no se sumará al paro convocado por transportistas para este jueves 21 de agosto. En entrevista con 2025 En 24 Horas, señaló que las paralizaciones no han tenido ningún efecto frente al problema de la inseguridad ciudadana.

“Nosotros creemos que hay soluciones técnicas y no medidas de fuerza que terminan afectando al usuario. Por eso más de 160 empresas han decidido no acatar el paro y garantizar el servicio de transporte este jueves”, manifestó Ojeda en diálogo con Tatiana Alemán al señalar que buscarán otras alternativas frente a las extorsiones.

El dirigente gremial explicó que en los últimos días se realizó una reunión con el ministro de Transportes junto a 11 asociaciones del rubro, en la que se expusieron propuestas para combatir las extorsiones que afectan a choferes y pasajeros. Según dijo, este espacio de diálogo es el camino adecuado para atender la crisis.

NO ACATARÁN MEDIDA

Finalmente, Martín Ojeda insistió en que la prioridad es asegurar la continuidad del servicio y brindar confianza a los usuarios. “Nuestro deber es atender la demanda de transporte y al mismo tiempo trabajar con las autoridades en soluciones concretas”, enfatizó al señalar que es necesario combatir la delincuencia y la criminalidad.