Martín Valeriano: “Mañana van a paralizar más de 400 empresas de transportes”

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, confirmó que este jueves 21 de agosto se llevará a cabo un paro de transportistas en Lima y Callao, como medida de protesta frente a la creciente ola de extorsiones y atentados que golpean al sector.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Valeriano aclaró que la paralización no responde a intereses políticos, sino a la falta de atención del Estado. “Vamos al paro porque no hemos sido atendidos. Más de 400 empresas de Lima y Callao paralizarán sus operaciones. Aquí no hay política: están matando a los conductores. El paro es para que el Estado cumpla con sus compromisos”, señaló.

En esa línea, el dirigente criticó duramente al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, a quien acusó de “mentiroso” tras descartar la paralización luego de sostener reuniones con algunos gremios formales del sector.

CIFRAS

Valeriano también advirtió sobre las pérdidas económicas que sufren los transportistas. Según dijo, cada día de inactividad significa entre 10 mil y 15 mil soles en pérdidas, mientras que las extorsiones alcanzan montos de 50 mil a 60 mil soles mensuales. “Más de 40 conductores han perdido la vida en lo que va del año”, denunció.