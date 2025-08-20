Criminalidad y sicariato se trasladó a distritos "seguros" de Lima Metropolitana

La ola de criminalidad continúa golpeando Lima. Recientemente, sicarios asesinaron a un agente inmobiliario a solo dos cuadras del óvalo Gutiérrez, en Miraflores, una zona considerada turística, comercial y de alta afluencia. El móvil del ataque aún se encuentra en investigación.

El coronel PNP en retiro Juan Carlos Liendo advirtió que la expansión del crimen organizado ha traspasado las fronteras de los barrios más seguros de la capital.

“En términos de seguridad, ya no hay barreras. Esta expansión no es algo nuevo: podemos compararla con la de Sendero Luminoso en los años 80 y 90. Ellos vinieron del campo a la ciudad, de las zonas alejadas a las más céntricas y aparentemente seguras. Ante la ausencia del Estado, estos espacios están siendo ocupados por criminales”, señaló en entrevista.

ATENTADO EN LA CALLE TARATA

El hecho ha despertado preocupación entre vecinos y autoridades locales, al ocurrir en uno de los distritos con mayor actividad turística y comercial de la ciudad. Cabe recordar que Miraflores fue escenario de uno de los atentados más sangrientos de la historia del país: el ataque en la calle Tarata, en 1992, que dejó más de 20 fallecidos y más de 250 heridos.