Mario Hernández: “Adjudicación del proyecto para el Parque Industrial de Ancón será este año”

Mario Hernández, director especial de proyectos de ProInversión, anunció que el Parque Industrial de Ancón será adjudicado en el último trimestre de este año. Destacó que la ubicación del proyecto es estratégica, pues se encuentra cerca del megapuerto de Chancay, lo que permitirá fortalecer la competitividad logística y comercial.

El funcionario detalló que el objetivo del gobierno es traer un operador privado que administre y ordene el espacio económico de Lima Norte, convirtiéndolo en un centro de desarrollo industrial planificado dentro de la capital. Asimismo, precisó que la construcción del complejo tomará aproximadamente seis años hasta su culminación.

Uno de los principales desafíos es el abastecimiento de agua, ya que el área no cuenta con este vital recurso. Para solucionarlo, Mario Hernández dijo que se prevé la instalación de una planta desalinizadora de agua de mar mediante una iniciativa privada, la cual garantizará el suministro necesario para el funcionamiento del parque.

DINAMIZARÁ LA ECONOMÍA

En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, el director especial de proyectos de ProInversión sostuvo que el proyecto no solo creará 150 mil empleos entre directos e indirectos, sino que también atraerá nuevas inversiones y dinamizará la economía del país. “Será un motor de desarrollo para Lima Norte y para el Perú”, enfatizó.