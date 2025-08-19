Enrique Castillo: “No tenemos un Estado débil, tenemos un Gobierno débil”

El analista político Enrique Castillo advirtió sobre el avance de la criminalidad, la extorsión y el sicariato en Lima Metropolitana y diversas regiones, fenómenos que, según explicó, evidencian la debilidad del Estado.

“Tenemos zonas donde la ausencia del Estado es aprovechada por grupos que controlan determinadas actividades. Un ejemplo es Pataz, donde la minería ilegal fue defendida por grupos paramilitares ante la falta de presencia estatal. Estamos en camino de un Estado débil en ciertas zonas del país”, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Consultado sobre la posibilidad de que el Perú se convierta en un Estado fallido, Castillo consideró que, si bien no se ha llegado a ese extremo, actualmente se vive una situación de Gobierno débil, donde las instituciones actúan en función de intereses propios. “Tenemos instituciones problemáticas. Por ejemplo, un Congreso que legisla bajo sus intereses, desligado de la realidad nacional”, cuestionó.

SOBRE DECISIÓN DEL TC

Sobre la reciente decisión del Tribunal Constitucional, que suspendió las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato, el analista señaló que la medida debe analizarse desde un plano legal y político. “Desde lo legal se busca preservar la institución de la presidencia, pero hay sectores que lo ven como impunidad, políticamente es bastante cuestionable”, puntualizó.