Roxana Rocha sobre modernización de La Parada: “Es una decisión histórica”

La regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Roxana Rocha, calificó como “histórica” la decisión de modernizar el mercado La Parada, ubicado en el distrito de La Victoria. En entrevista con 2025 En 24 Horas, indicó que el proyecto contempla un moderno centro de abastos de dos niveles y mejoras en el entorno urbano para la comodidad de comerciantes y visitantes.

Rocha detalló que los trabajos de construcción iniciarán en diciembre y se extenderán por 15 meses. Mientras dure la obra, los comerciantes serán reubicados temporalmente en el Parque El Migrante, lo que permitirá dar continuidad a sus actividades de venta sin afectar su economía.

La regidora precisó además que un puesto en el nuevo mercado tendría un valor aproximado de 42 mil dólares, que podrán ser cancelados al contado o en cuotas. Este esquema de financiamiento busca garantizar la participación de los actuales comerciantes en el proyecto de modernización.

SOBRE GUSTAVO PETRO

En otro momento, Rocha se pronunció sobre la polémica generada por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien cuestionó la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa. La regidora rechazó sus declaraciones y adelantó que la Municipalidad de Lima decidió retirarle la medalla de la ciudad otorgada en gestiones anteriores.