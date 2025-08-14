Defensor de la PNP: "Un delincuente peruano te roba, pero el venezolano te mata"

El general PNP en situación de retiro Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, descartó que el asesinato del suboficial de segunda Juan Carlos Díaz, ocurrido tras un enfrentamiento con un grupo de delincuentes, pueda derivar en un cambio de efectivos por motivos de “alta criminalidad”.

“No existe ninguna causal de cambio de un suboficial o de un oficial por alta criminalidad. No existe en las leyes. Todos los policías están expuestos a riesgos”, afirmó en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Ramírez también se refirió al reciente asesinato de dos policías en los últimos 10 días, señalando que ambos crímenes, atribuídos a delincuentes venezolanos, son consecuencia de decisiones de gobiernos anteriores. “¿Quién les abrió las puertas? Estamos hablando del gobierno de PPK”, sostuvo.

DIFERENCIAS ENTRE DELINCUENTES PERUANOS Y VENEZOLANOS

En esa línea, el exoficial diferenció la violencia entre delincuentes nacionales y extranjeros. “Yo conozco la frialdad de nuestros delincuentes peruanos, pero no se compara con la de los venezolanos. Un delincuente peruano te roba la billetera, se lleva el dinero y te la devuelve; el venezolano no, te mata. No hay punto de comparación”, afirmó.