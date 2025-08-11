Vladimir Padilla: “Se ha debilitado la institución del Ministerio Público”

El abogado Vladimir Padilla afirmó que el enfrentamiento público entre la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la fiscal suprema titular, Patricia Benavides, ha debilitado la institucionalidad del Ministerio Público. “Lo que la gente debe entender es que la señora Patricia Benavides está reconocida como fiscal suprema titular, le guste a quien le guste. Esas son las reglas”, remarcó.

Respecto a la citación a Benavides para la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, programada para el 12 de agosto, Padilla señaló que es correcto que se la convoque. Sin embargo, expresó su sorpresa por la ausencia de información pública sobre la agenda de dicha reunión. “No sabemos lo que se va a tratar en este encuentro”, sostuvo en entrevista con el programa 2025 en 24 Horas.

El abogado penalista también opinó que Patricia Benavides debería ser repuesta en una fiscalía penal, área en la que —recordó— tiene mayor experiencia y especialización. Esto, dijo, permitiría un mejor aprovechamiento de su trayectoria profesional y podría contribuir a disminuir la tensión interna en el Ministerio Público.

AFECTA LA INSTITUCINALIDAD

Finalmente, en diálogo con Tatiana Alemán, Vladimir Padilla insistió en que el conflicto entre ambas magistradas no solo afecta la gobernabilidad de la Fiscalía, sino que también envía un mensaje negativo a la ciudadanía sobre la solidez de la institución. Por ello, pidió a los actores involucrados actuar con responsabilidad y respeto por las normas.