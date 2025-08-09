Extorsionadores obtendrían S/ 365 mil anuales de una sola empresa de transporte

La violencia contra el sector transporte no da tregua. Un cobrador de la empresa de transporte público ‘Tigrillo’ fue asesinado a balazos por sicarios cuando se encontraba trabajando en plena ruta en San Martín de Porres.

Este crimen eleva a más de 30 el número de transportistas acribillados por bandas criminales en lo que va del año. Según testimonios recogidos por las autoridades, la empresa venía pagando 15 mil soles mensuales a una organización de extorsionadores; sin embargo, la banda habría intentado incrementar la cuota a 50 mil soles, lo que habría desencadenado el ataque.

CIFRAS

La Cámara Internacional de la Industria y Logística del Transporte advierte que la extorsión golpea con especial dureza a este sector: se estima que el 80% de las empresas de transporte están siendo víctimas de este delito.

Además, en lo que va del año se han presentado 16 mil denuncias por extorsión a nivel nacional, lo que equivale a un caso reportado cada 19 minutos. Al final de cada jornada, en promedio, se registran 75 denuncias en las comisarías del país.