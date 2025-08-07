Eduardo Ferrero sobre declaraciones de Petro: "Son lamentables, desafortunadas y hasta temerarias"

El exministro de Relaciones Exteriores del Perú, Eduardo Ferrero Costa, calificó como “desafortunadas y hasta temerarias” las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó al Perú de haber “copado” la isla Chinería, ubicada en la frontera entre ambos países.

“La isla Chinería es parte del territorio nacional sin ninguna duda. No hay controversia la que quiere crear Colombia. No tiene sentido entrar en conflicto con un país con el que compartimos tantos intereses”, declaró Ferrero en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El excanciller advirtió que es “muy peligroso” que un jefe de Estado como Petro afirme que el Perú ha violado el Tratado de Límites de 1922, acuerdo que define claramente las fronteras entre ambos países. “En Colombia, muchos de la oposición lo dudan por la manera violenta, enérgica y falsa con la que se expresó”, acotó.

SOBRE PRESENCIA DE AVIÓN MILITAR COLOMBIANO

Respecto al reciente sobrevuelo de una avioneta de la Fuerza Aérea de Colombia sobre Santa Rosa, localidad peruana en la región Loreto, Ferrero lo consideró una posible “provocación”. “Hay que mantener la calma, pero también ser firmes. Quien está violando el tratado de límites y de navegación entre dos países es Petro”, subrayó.