Hablan víctimas de intervenciones irregulares de “Los incorregibles de SJM”

Nuevos testimonios han salido a la luz en torno al accionar de “Los incorregibles de San Juan de Miraflores”, la organización criminal integrada por efectivos policiales. César Chávez, un cambista, denunció haber sido víctima de una intervención irregular mientras trabajaba en las inmediaciones del centro comercial Cánepa, en Gamarra. Según relató, los agentes le incautaron 80 mil dólares y lo acusaron falsamente de lavado de activos, pese a que explicó que su dinero provenía de su actividad como cambista.

El hecho ocurrió el 10 de febrero de 2022 y quedó registrado en un video que ya está en manos de las autoridades. Según Chávez, los policías lo trasladaron a la comisaría con el pretexto de una denuncia, pero en realidad buscaban quedarse con parte de su dinero a cambio de liberarlo. A más de dos años del hecho, el cambista aún no ha recuperado su dinero ni ha recibido respuesta clara sobre la situación legal de los agentes involucrados.

Otro testimonio es el de Paulina Quispe Félix, una comerciante de San Juan de Miraflores, quien aseguró que estos malos agentes policiales sembraron droga en su bodega también en el año 2022. Según relató, fue víctima de extorsión y amenazas, como parte del modus operandi que usaban los miembros de esta organización delictiva para intimidar y lucrar con personas inocentes.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Fiscalía investiga a “Los incorregibles de SJM” por integrar una red criminal dentro de la Policía Nacional que realizaba detenciones arbitrarias con fines extorsivos. Hasta el momento, nueve agentes han sido intervenidos como parte del operativo, aunque se sospecha que hay más efectivos involucrados en estas prácticas ilegales.