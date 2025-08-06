Pérez Rocha sobre 'Los incorregibles de SJM': “Estos policías deberían ser pasados inmediatamente a disponibilidad”

El exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, se pronunció sobre la reciente detención de nueve efectivos policiales acusados de integrar una organización criminal que ejecutaba operativos falsos con el objetivo de extorsionar a sus víctimas.

En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, Pérez Rocha cuestionó el desempeño de la Inspectoría General de la PNP, señalando que es el órgano responsable de investigar, denunciar y separar a los malos elementos dentro de la institución, pero que actualmente no cumple con eficacia esa función.

BUROCRACIA EN LA PNP

Asimismo, lamentó la burocracia existente para separar del cargo a efectivos implicados en actos delictivos y cuestionó la falta de voluntad política para implementar reformas urgentes. “Demora demasiado la investigación. En 15 días ya se debería tener un resultado. Hay delincuentes con uniforme”, declaró con firmeza el exjefe policial.

Finalmente, Pérez Rocha advirtió que la problemática también radica en el deficiente proceso de selección de nuevos agentes. “No hay filtros adecuados para verificar antecedentes. Ese también es un trabajo de la Inspectoría”, concluyó.