Jonathan Cárdenas sobre vientos paracas: "No ha sido común"

Una intensa tormenta de arena sorprendió a los habitantes de Ica, generando una densa nube de polvo en varias zonas de la región. Según explicó el meteorólogo Jonathan Cárdenas, este fenómeno fue provocado por los conocidos vientos paracas, que en esta ocasión alcanzaron velocidades de hasta 40 km/h.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Cárdenas precisó que esta manifestación no fue común, y advirtió que los fuertes vientos continuarán durante los próximos días. “Va a haber intensificación de vientos. Mañana es probable que haya una paraca, y para el sábado o domingo podríamos tener una condición de paracas, aunque no con la misma magnitud”, declaró.

En esa línea, indicó que durante los próximos se registrarán oleajes anómalos en la costa peruana por los próximos siete días debido a la intensificación de vientos, por lo que se recomienda tomar sus precauciones.

NO EXISTE RELACIÓN ENTRE TERREMOTO Y TORMENTA DE ARENA

Por otro lado, Cárdenas aclaró que no existe relación entre el reciente terremoto en Rusia —que generó una alerta de tsunami en el litoral peruano— y la tormenta de arena registrada en el sur del país. “La ciencia ha demostrado que no hay conexión entre lo que sucede en el subsuelo y la atmósfera. No existe una relación real”, remarcó.