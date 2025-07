Regidora de la MML minimiza descarrilamiento de tren: "No hagamos un escándalo, no pasó nada"

Un informe de la concesionaria Ferrovías Central Andino, remitido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), reveló que uno de los vagones del tren de Caltrain, impulsado por la Municipalidad de Lima, se descarriló de la vía durante su presentación oficial realizada en el Parque de la Muralla.

Consultada al respecto, la regidora metropolitana Fabiola Morales calificó el hecho como “irrelevante” y pidió no generar alarma en torno al incidente. “El tren se descarriló y se encarriló, que no se haga de esto un escándalo. Se ha querido mostrar a la población el tipo de coches que han llegado. No ha pasado nada”, expresó en entrevista con 2025 en 24 Horas.

SOBRE OPERACIÓN DE LOS TRENES

Sobre las críticas respecto al tiempo en que entrarían en operación los trenes, según especialistas, estos podrían demorar un año o más en funcionar debido a la falta de infraestructura adecuada, Morales respondió: “Ese es un discurso de quienes no quieren desarrollo. Los trenes vienen a servir lo más pronto posible a los ciudadanos, no han llegado para ser almacenados”, sostuvo.

Asimismo, defendió al alcalde Rafael López Aliaga ante los cuestionamientos del ministro de Transportes, César Sandoval, y otros sectores que critican el proyecto por considerarlo inviable en el corto plazo. “Es una injusticia decir que López Aliaga no ha hecho su tarea”, concluyó.

Finalmente, Morales arremetió contra el ministro Sandoval, luego que este afirmara que el alcalde limeño faltó el respeto a la ciudadanía al no sincerar los plazos y condiciones del proyecto ferroviario Lima-Chosica. “Que se ubique, tiene que ser un ministro tecnócrata, así va a ser respetado”, sentenció.