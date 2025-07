Enrique Sarmiento cuestiona marcha blanca del tren Lima–Chosica: “No hay infraestructura”

El ingeniero mecánico Enrique Sarmiento, especialista de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), calificó como “difícil y complicado” el inicio de la marcha blanca del tren Lima–Chosica, anunciada para el 28 de julio por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“Lo veo complicado. Viable es cuando las cosas ya están preparadas y hay estudios, pero si eso no está hecho, no hay nada”, señaló en una entrevista con el programa 2025 en 24 Horas. Sarmiento explicó que, aunque se anuncie la llegada de trenes, no existen las condiciones mínimas para que estos inicien recorridos formales.

“No hay paraderos, no hay rieles, puente, no hay nada. Solo será una demostración de lo que ha llegado”, advirtió el especialista, quien remarcó la necesidad de plantear un sistema completo, con estructura y ordenamiento, para que el tren funcione como un verdadero medio de transporte.

NO HAY INFRAESTRUCTURA

Finalmente, Sarmiento sostuvo que sin una infraestructura adecuada, la puesta en marcha del proyecto es inviable: “No hay infraestructura para el paso de los trenes, no hay paraderos, esto requiere tiempo”, dijo.