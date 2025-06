Alias “El Monstruo” no tendría el dinero que ostenta: “Si me pasa algo, no tengo de dónde sacar un guardado”

Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, quedó al descubierto tras la difusión de un revelador audio en el que reconoce no tener los recursos económicos que ostenta en redes sociales. En la grabación, enviada a su madre en enero de este año, admite que no podría pagar su libertad si es detenido, ni mucho menos abandonar el mundo delictivo.

“No tengo mucha plata (...) fuera así, ya me hubiera retirado, hubiera puesto una cadena de pollerías o una empresa, pero no invierto porque no tengo”, se le escucha decir. También afirma que ha tenido más pérdidas que ganancias en el último año y que, pese a las apariencias, su situación financiera es precaria y señala que prefiere no dar muestras de debilidad ante su gente.

En otro fragmento del audio, el avezado criminal admite abiertamente dedicarse a la extorsión como única fuente de ingresos. “Yo cobro de empresas que extorsiono, me pagan a diario. Las empresas de transporte me pagan todos los días, ¿me entiendes? Esos son mis ingresos”, confesó. Incluso, detalla que en ocasiones pierde “la inversión” cuando las víctimas no pagan el dinero que solicita.

SU PERMANENCIA EN EL CRIMEN

Finalmente, Erik Moreno Hernández justifica su permanencia en el mundo del crimen por falta de alternativas. “No puedo salirme de esto porque no tengo nada (...) si me retiro, mis enemigos siguen ahí y van a atacar a mi familia”, sostuvo en el fragmento. También expresó su desprecio por su entorno familiar y reiteró que solo pensaría en retirarse cuando logre hacer una gran cantidad de dinero.