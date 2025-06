Sistema de alerta sísmica aún no está implementado en el Perú

El sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima y Callao el domingo 15 de junio dejó un saldo de un fallecido y más de 43 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Tras el fuerte movimiento telúrico, miles de peruanos se preguntaron por qué no recibieron una alerta sísmica que les permitiera tomar precauciones antes del temblor.

Ante esta preocupación, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aclararon que el país aún no cuenta con un sistema plenamente operativo que emita alertas antes de un sismo. Los especialistas explicaron que no se debe confundir el SISMATE —una herramienta de mensajería para emergencias— con un sistema de alerta sísmica anticipada, ya que el SISMATE solo informa antes, durante o después de eventos, pero no prevé sismos en tiempo real.

No obstante, señalaron que el Sistema de Alerta Sísmica Peruana (SASPE) es un sistema que ya se encuentra en marcha. El proyecto está siendo desarrollado por el IGP y el INDECI, y actualmente se han instalado 111 sensores de alta fidelidad a lo largo de la costa peruana y en algunas islas. También se han implementado centros de control en cada gobierno regional.

¿CUÁNDO ESTARÁ OPERATIVO?

Si bien el sistema aún no está en funcionamiento total, las autoridades peruanas esperan que esté operativo próximamente, permitiendo así que los peruanos puedan recibir alertas previas a un sismo con segundos de anticipación, tal como ocurre en otros países sísmicos como Chile, México o Japón.