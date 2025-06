Ricardo Váldes sobre César Acuña: "Está lejos de la realidad y con poca empatía por su gente”

En una reciente edición del programa '2025 en 24 Horas', el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, expresó su preocupación por la desconexión del gobernador regional de La Libertad, Acuña, frente a la crítica situación de inseguridad en la región. "Ya van 128 días entre licencias, vacaciones y comisiones de servicio", señaló la conductora Tatiana Alemán al comentar la nueva salida del país del gobernador, quien estará fuera hasta el 7 de junio. Valdés cuestionó la falta de empatía de César Acuña: “Está lejos de la realidad y con muy poca empatía por lo que está pasando su gente en La Libertad”.

Patas en abandono y un estado de emergencia sin rumbo

La situación en la provincia de Pataz sigue fuera de control, a pesar de estar más de un año bajo estado de emergencia. Según Valdés, “hay mucha responsabilidad del gobierno regional” en la crisis minera y de seguridad. Mientras se incautan armas y dinamita en operativos puntuales, los verdaderos responsables de financiar y movilizar el negocio ilegal del oro siguen impunes. “¿Quién transporta ese mineral? ¿A dónde se vende? Eso es una cadena muy grande”, alertó Valdés, denunciando también que el gobierno regional permite el paso constante de camiones cargados de mineral sin control efectivo.

Los cuestionamientos al Ejecutivo también fueron contundentes. El alcalde de Pataz denunció el fracaso de la mesa de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros. “El ministro solo cogió el micro, dijo que se instalaba la mesa y se fue”, relató indignado. Para Valdés, este comportamiento revela “una mala crianza” por parte del Gobierno central y una total falta de voluntad política. A su juicio, “debería haber una mesa activa y permanente hasta encontrar una solución”. También advirtió que la población sabrá pasarle factura a APP y a su líder en las elecciones de 2026.

Además, las condiciones de trabajo de los policías en la zona son alarmantes. Según denuncias recogidas en el programa, los efectivos desplegados en Pataz no reciben sus viáticos, están enfermos, mal alimentados y sin el equipamiento necesario. “Están con lo que han llevado, pagando su comida con su dinero”, dijo Valdés, quien también lamentó que los fusiles destinados a esa zona estén almacenados por falta de municiones. En paralelo, el alcalde de Pataz reveló que ha sido amenazado por la banda criminal “La Gran Alianza”: “Quieren que me calle, no me voy a callar”. Para Valdés, “es evidente que está solo, y así no se puede luchar contra el crimen”.