Presidente de Aspec sobre nuevo Jorge Chávez: "El pasajero no sabía lo que estaba pasando, nadie le decía nada"

El 1 de junio se inauguró el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y, lamentablemente, generó muchas quejas y se reportaron infinidad de fallas con los servicios y demás funcionamientos dentro del flamante recinto. Por ello, Tatiana Alemán conversó con Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), en el programa '2025 en 24 Horas' que se transmite en Panamericana Televisión.

Para conocer la entidad que se hará responsable se debe tener en cuenta primero donde surgieron las fallas: "Si el retraso es ocasionado por la aerolínea, entonces ellos son los responsables. Si la infraestructura del suministro de combustible no es la adecuada, Lima Airport Partners se hace responsable. Si los aviones no pueden despegar porque las luces no funcionan, entonces el responsable es Corpac", afirmó Cáceres.

Por otro lado, una crítica que recibió el aeropuerto fue la poca capacitación del personal que no tienen la mejor predisposición para ayudar a los usuarios: "Todos los problemas tenían que ver con la información, el pasajero no sabía nada, nadie le decía nada. Las personas no saben a quien dirigirse".

La falta de información perjudica a los pasajeros

Según el presidente de Aspec lo primero que se debe realizar es un sistema de emergencia para que durante los próximos días se opere bajo un sistema con el que la información llegue a los usuarios y pasajeros.