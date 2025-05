Alias “El Monstruo” minimiza captura de Yojairo Arancibia y amenaza a la Policía Nacional

En un video difundido en redes sociales con fecha 26 de mayo, Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, aparece lanzando un desafiante mensaje a la Policía Nacional. Las imágenes, grabadas en aparente respuesta a la captura de su hombre de confianza, Yojairo Arancibia Sevillano, alias “JJ”, en Huánuco, buscan desacreditar la acción policial y reafirmar su supuesto dominio criminal.

“Mientras no capturen a alguien de importancia de mi organización, no me harán retroceder”, afirma el delincuente en el video. También niega que JJ sea una pieza clave de su estructura, aunque lo reconoce como parte de su “familia”. Según las autoridades, Arancibia fue detenido en flagrancia por tenencia ilegal de armas y pertenencia a banda criminal, y permanece bajo custodia en Tingo María.

Ante el temor de un intento de rescate por parte de sus cómplices, la Policía Nacional ha reforzado la seguridad en la zona. El coronel Roger Cano, jefe de la Brecc Lima Norte, confirmó que hay información de inteligencia sobre posibles movimientos para liberar a JJ, por lo que se ha coordinado con unidades especializadas para garantizar su resguardo durante las diligencias.

OPERACIÓN PSICOLÓGICA

Por otro lado, el coronel en retiro José Baella, exjefe de la Dircote, advierte que este tipo de videos no deben analizarse de manera literal, sino como parte de una operación psicológica para sostener una narrativa del crimen. Para él, el reto al Estado exige tecnología avanzada y una reforma profunda en la Policía Nacional para neutralizar de raíz a estas redes delictivas.