Jesús Maldonado: "En SJL desarticulan una banda e inmediatamente se están inaugurando otras 2"

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se pronunció luego que el ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció la ampliación del estado de emergencia en 8 distritos de Lima Metropolitana y el Callao.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el burgomaestre, cuyo distrito fue considerado en la ampliación del estado de emergencia, enfatizó en la necesidad de implementar medidas eficaces que permitan la erradicación de las bandas criminales, las cuáles van en aumento en SJL.

"La naturaleza del Perú y la naturaleza de Lima Metropolitana es totalmente distinta. En San Juan de Lurigancho desarticulan una banda e inmediatamente se están inaugurando otras dos", señaló.

INESTABILIDAD

En ese sentido, Maldonado indicó que la inestabilidad en el Poder Ejecutivo y los constantes cambios de ministros también han contribuido al desborde de la criminalidad: "Las políticas no son continuas, no son sostenidas y no son efectivas", sostuvo.