Alberto Jordán critica a Dina Boluarte: “Yo creo que no ha dado la talla”

En medio de la ola de sicariato y extorsión que golpea al transporte público, los transportistas realizaron dos paros durante la última semana para exigir medidas concretas. En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas de Panamericana Televisión , el consultor en seguridad, Alberto Jordán, fue enfático al señalar que el Estado ha perdido el control: "Yo como oficial, como teniente, viví en la época de la subversión y tuvo que haber una decisión política para que esto termine. Entonces, ¿qué nos falta? Decisión política".

Jordán criticó con dureza a la presidenta Dina Boluarte, a quien acusó de inacción: “Yo creo que no ha dado la talla”, dijo. "Tiene un temor de levantar el teléfono y llamar directamente a las potencias mundiales que tienen la tecnología y decirles: '¿Sabe qué? Necesito ayuda, vengan'. Yo creo que en 48 horas vienen".

Armas no letales, sueldos bajos y serenos sin preparación

El especialista también se mostró crítico respecto al manejo de los recursos para la seguridad ciudadana. Sobre la reciente ley que permite dotar de armas no letales a los serenos, Jordán fue claro: "¿Quién va a entrenar a los serenos? La policía no hace entrenamientos periódicos de disparo, ¿no es cierto? Por falta de recursos, porque las balas cuestan. ¿Y los serenos, entonces?". Agregó que los serenos ganan apenas 1,600 soles y no tienen la formación necesaria: “Debe haber una escuela… de repente en la misma escuela de la policía, y comenzarán a ser prealumnos”.

Además, criticó que miles de policías activos estén realizando labores administrativas en lugar de patrullar las calles. "Hace tiempo se le dijo, sáquenlos y contraten a los policías en retiro, y no lo hacen. Esa es decisión política. Nada más". Jordán enfatizó que el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad y apoyar a los municipios que, pese a no tener competencia directa en seguridad pública, deben destinar recursos propios para sostener a los cuerpos de serenazgo.