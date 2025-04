David Mujica: "El crimen organizado no se combate con policías en la calle, sino con inteligencia"

David Mujica, vocero de los gremios de transportistas, criticó la reciente declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao por el Gobierno de Dina Boluarte, al considerar que esta medida no será efectiva si no va acompañada de acciones concretas de inteligencia y voluntad política.

En declaraciones para 2025 en 24 Horas, Mujica advirtió que la violencia que atraviesa el país es consecuencia directa del crimen organizado y que no basta con desplegar policías o militares en las calles para hacerle frente.

“Tenemos armas, tenemos las facultades, lo que falta es voluntad política. Aquí el tema es que ya no podemos ir al Congreso a pedir más leyes. Ya no hay más leyes que crear. Lo que se necesita es decisión política, estrategia, un plan de operaciones e inteligencia. Si no, no se va a destruir esta criminalidad”, afirmó.

PROPUESTA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Finalmente, Mujica criticó la propuesta de la Defensoría del Pueblo de restringir el uso de motos lineales desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. "La extorsión y sicariato no tienen horarios", indicó.