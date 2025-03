Exministro del Interior, José Elice: "Los sicarios no le temen al estado de emergencia"

El exministro del Interior, José Elice, cuestionó la efectividad del estado de emergencia como medida para combatir la criminalidad en el país. Durante una entrevista en el programa 2025 de 24 Horas.

Elice advirtió que los criminales no se ven realmente afectados por esta medida y que es necesario replantear la estrategia de seguridad. “Me temo que los delincuentes tipo sicarios y otros similares no le temen al estado de emergencia, o sea, no los disuade”, señaló. Además, sugirió que se debe avanzar hacia un modelo más efectivo de intervención de las fuerzas del orden.

Si bien descartó la necesidad inmediata de un estado de sitio, dejó abierta la posibilidad de su aplicación en el futuro. “No al estado de sitio porque creo que no hay condiciones para eso, aunque podría haberlas en algún momento”, afirmó. Asimismo, propuso una intervención bien planificada de la Policía Nacional y, si fuera necesario, de las Fuerzas Armadas. “Mostrarles a los delincuentes que sí se puede hacer algo como extraerlos de dónde están: localizarlos, capturarlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público”, enfatizó.

Finalmente, el exministro subrayó la importancia de la preparación previa para que cualquier medida sea efectiva. “Todo eso requiere de un período de preparación para hacerlo bien”, concluyó, dejando claro que el estado de emergencia, por sí solo, no representa una solución real a la crisis de seguridad.