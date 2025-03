Crisólogo Cáceres sobre nuevo Jorge Chávez: "No me parece que el tiempo de para terminar todo lo que falta"

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, se pronunció luego que Lima Airport Partners (LAP), ratificó que la fecha de inauguración para el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez continúa siendo el 30 de marzo, pese a que aún no se instalado el sistema bms para gestión de edificaciones.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el titular de Aspec señaló que tuvo la oportunidad de revisar las instalaciones del nuevo aeropuerto y, a opinión suya, el tiempo no alcanza para culminar los detalles pendientes.

"Acepté una gentil invitación del ministro de Transportes Pérez-Reyes y en su compañía pude recorrer sin ninguna interrupción toda la estructura. Lo que sí me queda claro es que no me parece que el tiempo les de para terminar todo lo que falta terminar", dijo.

RENEGOCIAR

En ese sentido, Cáceres señaló que, para evitar penalidades y posibles fallas de funcionamiento, tanto el MTC como LAP deben "sentarse a negociar" y pactar una nueva prórroga para la inauguración, pero que dicha prórroga sea "realista".