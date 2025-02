¿Peligra la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez?

La inauguración del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, prevista para el 30 de marzo, enfrenta un posible retraso debido al ajustado margen de tiempo para la realización de pruebas finales antes de su apertura. Aunque Lima Airport Partners (LAP) informó que la construcción del terminal aéreo presenta un 99.8% de avance, la falta de pruebas integrales genera preocupación en el sector aeronáutico.

Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), advirtió que la fecha programada podría ser insuficiente para garantizar una apertura segura y operativa. "No podemos forzar algo si no va a estar bien realizado", señaló, indicando que las pruebas integrales aún no se han realizado debido a que la estructura del aeropuerto no está completamente terminada.

Además de los problemas dentro del terminal aéreo, las vías de acceso al aeropuerto presentan deficiencias notables. Pistas en mal estado, basura acumulada en las riberas del río Rímac y montículos de tierra afectan la imagen exterior del nuevo Jorge Chávez, lo que representa un desafío para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encargado de mejorar la infraestructura vial.

EL MÁS MODERNO DE SUDAMÉRICA

El nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, considerado el más moderno de Sudamérica, es una pieza clave para el turismo y el comercio en el país. Sin embargo, la falta de pruebas y el estado de las vías podrían afectar su operatividad y la experiencia de los millones de viajeros que utilizarán sus instalaciones diariamente en los próximos meses.