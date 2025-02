Decano del Colegio de Arquitectos sobre colapso del puente Chancay: "No le echen la culpa a la lluvia"

El decano del Colegio de Arquitectos Regional de Lima, Jorge Ruiz de Somocurcio, señaló que el colapso del puente Chancay, que resultó en la caída de un autobús lleno de pasajeros, no fue un suceso fortuito tal como lo afirmó el premier Gustavo Adriánzen.

En una entrevista con 2025 en 24 Horas, Ruiz de Somocurcio argumentó que la tragedia pudo haberse anticipado. "No le echen la culpa a la lluvia, el río está en su cauce, no se ha desbordado. El río no es el principal factor de la tragedia, la antigüedad del puente tiene que ver y otro factor importante es el mantenimiento y el sobreuso de las vías", explicó.

BOMBA DE TIEMPO

Asimismo, advirtió que el puerto de Chancay representa una "bomba de tiempo", ya que el incremento del flujo vehicular tras su inauguración no ha sido acompañado por mejoras en la infraestructura vial.

"Esto es un problema de infraestructura, el Estado no está respondiendo, en Chancay se debe crear una entidad que se encargue de todo esto, porque ningún municipio se puede hacer cargo de esto, que se integre todos los municipios", indicó.