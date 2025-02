Edgardo Garrido sobre asesinato de excongresista Óscar Medelius: “Es típico acto de sicariato”

El general Edgardo Garrido, exsubcomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), sugirió que el asesinato del excongresista Óscar Medelius podría ser un caso de sicariato basándose en la manera en que Medelius fue atacado mientras estaba dentro de su camioneta.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Garrido señaló que el crimen parece ser un "típico acto de sicariato" y que las circunstancias sugieren que los criminales habían estado siguiendo a Medelius y eligieron el momento oportuno para llevar a cabo el asesinato. "El objetivo era eliminarlos", afirmó.

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

En este contexto, Garrido criticó la estrategia del Gobierno para combatir la criminalidad en el país y manifestó que no existe un plan estratégico para lidiar con este problema argumentando que la promulgación de leyes no es suficiente para disminuir la criminalidad si no se aplica adecuadamente la pena correspondiente a los delitos.

En esa línea, aseguró que el aumento de la delincuencia en el país es un indicativo de que estamos frente a un "Estado fallido" e indicó que la falta de inversión en seguridad ciudadana es uno de los principales problemas del país. "En este país, desgraciadamente, no se invierte en seguridad", expresó.