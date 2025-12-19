Óscar Vidarte: "Para Trump, la amenaza es su mejor herramienta de negociación"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, una declaración que evidencia la escalada de tensión en medio de la presión militar y económica ejercida sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Al respecto, el internacionalista Óscar Vidarte señaló que las decisiones de Trump suelen ser impredecibles; sin embargo, consideró que el mandatario estadounidense actúa bajo una lógica empresarial, utilizando la amenaza y la presión como herramientas de negociación.

“Trump está buscando una salida negociada y lo último que quiere es una invasión con un alto costo en vidas humanas. Sacar a un gobierno que ha tenido el poder por casi 25 años es difícil y tiene un costo muy alto”, explicó.

NEGOCIACIÓN

Vidarte sostuvo que un eventual retiro de Nicolás Maduro del poder se daría a través de una negociación, aunque reconoció que este escenario es complejo. “La salida negociada es el camino, pero es muy difícil por todo lo que implica un régimen”, indicó.

Respecto a la solicitud de Maduro para recibir apoyo militar colombiano con el fin de defender la soberanía venezolana, el especialista consideró que sería una situación irónica, ya que Colombia combate a diversos grupos armados que atentan contra su propia seguridad.