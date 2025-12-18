Luis Contreras: "Un Gobierno que no puede controlar las cárceles no puede dar seguridad en las calles"

El fútbol ecuatoriano atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras el asesinato del jugador Mario Pineida, quien fue acribillado por sicarios cuando salía de una carnicería. Este crimen se suma a los más de 9 mil homicidios registrados en Ecuador en lo que va del 2025.

Para Luis Contreras, consultor en seguridad ciudadana y policial de El Salvador, este tipo de hechos responde a una dinámica que actualmente afecta a gran parte de América Latina. Según explicó, las políticas criminales aplicadas en la región no están logrando neutralizar al crimen organizado, con la excepción del caso salvadoreño. “Muchos países se están convirtiendo en tierra fértil para las organizaciones criminales debido a la incapacidad de las autoridades para brindar seguridad pública”, señaló.

En ese contexto, Contreras advirtió que el avance de la criminalidad no se limita a Ecuador. Reveló que, de acuerdo con datos recientes, la extorsión en el Perú ha crecido en un 700 % en los últimos cuatro años. “El crimen no se elimina, se neutraliza”, sostuvo.

CONTROL EN LOS PENALES

Finalmente, el especialista fue enfático al señalar que un Estado que no logra controlar sus centros penitenciarios difícilmente puede garantizar seguridad en las calles. “Hablamos de impunidad, corrupción e instituciones que favorecen a la criminalidad. Si no hay un cambio de raíz, la violencia seguirá escalando”, concluyó.