¿Trump declaró la guerra a Maduro? Esto fue lo que dijo desde la Casa Blanca sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este miércoles un mensaje desde la Casa Blanca que generó expectativa internacional ante una posible referencia a la tensión con Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, el mandatario evitó pronunciarse sobre ese tema y centró su discurso en destacar los logros de su administración durante los primeros 11 meses de su segundo mandato.

Durante su intervención, Trump realizó un balance de gestión en el que aseguró que su gobierno ha logrado “más cambios positivos que cualquier otra administración” en la historia del país. En ese marco, afirmó que Estados Unidos dejó de ser “motivo de burla” a nivel mundial y resaltó las políticas implementadas en materia económica y de seguridad fronteriza.

En política exterior, Trump evitó referirse a la situación en Venezuela y, en su lugar, aseguró que su administración ha resuelto “ocho guerras en ocho meses”. Además, afirmó haber eliminado la amenaza nuclear de Irán y haber llevado paz al Medio Oriente, reforzando su discurso sobre el rol protagónico de Estados Unidos en la geopolítica global.

MOMENTOS DE TENSIÓN Y NORMALIDAD

Desde Caracas, la periodista Carolina Bigott, señaló que se vivió momentos de tensión luego de que un periodista estadounidense especulara que Trump iba a anunciar en el discurso de hoy una declaratoria de guerra contra Venezuela, hecho que no sucedió. "Todo se encuentra con total normalidad", dijo.