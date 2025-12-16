Miguel Ángel Rodríguez Mackay: “Se está buscando la gran liberación de Venezuela”

En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay se refirió al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y afirmó que el objetivo central de la estrategia del expresidente Donald Trump es lograr lo que denominó “la gran liberación del pueblo de Venezuela”.

Según explicó, Washington estaría aguardando el escenario adecuado para ejecutar una acción decisiva contra el régimen de Nicolás Maduro. En ese contexto, señaló que existen dos posibles desenlaces: una intervención militar directa de Estados Unidos o una sublevación interna que termine con el derrocamiento del mandatario venezolano por parte de fuerzas internas.

Para Rodríguez Mackay, el escenario más probable es una irrupción militar estadounidense que tenga como objetivo la captura de Nicolás Maduro. Afirmó además que el gobernante venezolano se encuentra cada vez más solo en el plano internacional, al haber perdido respaldo político de potencias como China y Rusia.

SOBRE SUS DECLARACIONES

Finalmente, el excanciller calificó las recientes declaraciones de Maduro contra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, como un “manotazo de ahogado”. En su opinión, se trataría de la reacción de un líder que se siente acorralado y desorientado frente a las crecientes presiones ejercidas por Estados Unidos.