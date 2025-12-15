Farid Kahhat sobre triunfo de José Antonio Kast: “No va a tener mayoría en el Congreso chileno”

El internacionalista Farid Kahhat consideró previsible el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, al señalar que el endurecimiento de las propuestas en materia de seguridad ciudadana y control migratorio logró captar el respaldo mayoritario del electorado. Así lo afirmó en entrevista con el programa 2025 En 24 Horas.

Kahhat explicó que el contexto de inseguridad y el aumento de la migración irregular influyeron de manera decisiva en el resultado electoral, favoreciendo a un candidato con un discurso firme frente a estos problemas. Sin embargo, advirtió que el respaldo en las urnas no se traducirá automáticamente en gobernabilidad plena.

En ese sentido, el analista remarcó que José Antonio Kast no contará con una mayoría propia en el Congreso chileno, lo que lo obligará a buscar acuerdos y alianzas con sectores de la oposición para sacar adelante su agenda y evitar bloqueos legislativos durante su gestión.

RELACIÓN ENTRE PERÚ Y CHILE

Respecto a la relación bilateral entre Perú y Chile, Kahhat sostuvo que espera la continuidad de una buena relación diplomática entre ambos países. No obstante, advirtió que el tema migratorio se perfila como el principal punto de tensión en la agenda común, especialmente ante las medidas que el nuevo gobierno chileno ha anunciado para reforzar el control fronterizo.