Ramiro Escobar sobre María Corina Machado: "Después del otorgamiento del Nobel, ella ha medido sus palabras"

El internacionalista Ramiro Escobar se pronunció luego la lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su lucha por recuperar la democracia en su país.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el internacionalista señaló que el Comité noruego del Nobel habría elegido a la política venezolana como la ganadora de este premio con el objetivo de que no "aliente" o "apoye" una posible invasión de Estados Unidos al país caribeño.

"(El Nobel) se lo dan a una persona que pueda alentar un proceso de paz y en ese caso, creo que lo que están pensando es dárselo a María Corina Machado para que, de alguna manera, procurar que la transición no sea militar (...) tal es así que después del otorgamiento del Nobel, ella ha medido sus palabras", dijo.

¿MADURO DEJÓ SALIR A MARÍA CORINA MACHADO?

Para Ramiro Escobar, Nicolás Maduro tenía pleno conocimiento sobre el viaje de María Corina Machado a Oslo, no obstante, indicó que el dictador venezolano la habría dejado salir de su nación con el fin de "desinflar su imagen" y levantar la de su régimen.