Luis Quiñonez, asesor hispano de Trump: “Si Nicolás Maduro intenta escapar va a ser abatido”

En entrevista para el programa 2025 En 24 Horas, Luis Quiñonez, asesor para Hispanoamérica del presidente Donald Trump, afirmó que los días en el poder de Nicolás Maduro están contados. Según indicó, el mandatario estadounidense le ha dado al dictador venezolano un plazo de 10 días para abandonar el país, en medio de una escalada de tensiones y operativos militares en la región.

Quiñonez sostuvo que, desde la Casa Blanca, siempre existió disposición al diálogo para resolver la crisis venezolana de manera pacífica y sin intervención militar. No obstante, remarcó que el “desinterés total” de Maduro por una salida negociada llevó a Estados Unidos a iniciar pruebas militares en el Caribe, como señal de presión ante el bloqueo político en Venezuela.

Durante la entrevista, el asesor sostuvo que, una vez que María Corina Machado reciba el Premio Nobel de la Paz en Noruega, será juramentada como vicepresidenta de Venezuela. También afirmó que Edmundo González Urrutia ya juramentó como presidente en España, y que la salida de Maduro es necesaria para que ambos líderes puedan regresar a Venezuela y encaminar la transición democrática.

¿TREN DE ARAGUA AL PERÚ?

Finalmente, Luis Quiñonez advirtió que, conforme al mandato de Donald Trump, si Nicolás Maduro intenta escapar “será abatido, pero por su propia gente”. Además, expresó la preocupación del gobierno estadounidense por una posible huida del grupo criminal transnacional “El Tren de Aragua” hacia el Perú tras una incursión militar y la eventual caída del régimen venezolano.