Nancy Arellano: "Se espera que María Corina Machado reciba personalmente el Premio Nobel de la Paz"

La dirigente Nancy Arellano, directora del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo y presidenta de Veneactiva, señaló que se espera que María Corina Machado reciba personalmente el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

“La expectativa es que sí, que va a recibir personalmente el Nobel y va a participar de los eventos planificados. Ya el presidente electo Edmundo González se encuentra en Oslo, la madre de María Corina también, así como su hija y venezolanos que viven en la cercanía”, indicó en entrevista con 2025 en 24 Horas.

MINIMIZACIÓN AL PREMIO

Arellano destacó que este reconocimiento confirma la lucha de la opositora venezolana, quien vive en la clandestinidad en Venezuela, contra el régimen de Nicolás Maduro, que en los últimos tiempos ha intentado minimizar la relevancia del premio.

“La confirmación de este premio, de una institución privada que goza de prestigio y cuenta con expertos que analizan, evidencia la lucha, mientras la dictadura pretende minimizar el éxito de este reconocimiento”, afirmó.