Berit Knudsen: "Venezuela es un Estado, Trump no puede ingresar como Pedro por su casa"

La internacionalista Berit Knudsen se pronunció tras el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Nicolás Maduro para abandonar el poder en Venezuela. En entrevista con 2025 en 24 Horas, Knudsen señaló que una intervención directa del mandatario no sería sencilla.

“Trump no puede ingresar a Venezuela como Pedro en su casa porque es un Estado. Cuando él dice que va a iniciar una invasión terrestre, se refiere a que pueden intervenir en zonas donde operan grupos no estatales”, indicó.

Según la especialista, el verdadero objetivo geopolítico de Estados Unidos es reducir la influencia de potencias extranjeras como China, Irán y Rusia, que han penetrado la región latinoamericana. “No solo tienen mucha fuerza en Venezuela, sino en otros países de la región”, explicó.

"INCURSIONES QUIRÚRGICAS"

Knudsen también destacó que, bajo su análisis, la cantidad de embarcaciones, aviones y fuerzas militares estadounidenses estacionadas frente a las costas venezolanas es insuficiente para una incursión a gran escala en un país tan extenso como Venezuela. “El escenario más probable son incursiones quirúrgicas”, concluyó.