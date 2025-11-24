Andrés Gómez de la Torre: "Sobrevuelo de bombardero sobre Venezuela es una estrategia de presión"

El exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, señaló que el reciente sobrevuelo del bombardero estadounidense B52 sobre costas venezolanas responde a una estrategia de “presión” por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, que incluso involucraría a otros países de la región.

“Esto es parte de un escalamiento progresivo, en cámara lenta, de todas las acciones que se están realizando tras la designación del ‘Cártel de los Soles’ como organización terrorista. Lo que está haciendo Estados Unidos no solo es un desplazamiento, sino toda una tenaza de presión sobre Venezuela que involucra a otros estados”, explicó Gómez de la Torre en entrevista con 24 Horas.

'CÁRTEL DE LOS SOLES'

Sobre la declaración del ‘Cártel de los Soles’ como organización terrorista, el especialista indicó que se trata de una estrategia progresiva y parte de una política estadounidense que se remonta al año 2019.

"Es una estrategia progresiva, pero es una política que viene desde el 2019 con el Trump 1 cuando dijo que estaban abiertos todas las opciones vinculadas al régimen venezolano hoy en día con Nicolás Maduro en el poder", afirmó.