Farid Kahhat sobre elecciones en Chile: “Kast tiene más opciones de ganar la segunda vuelta”

El internacionalista Farid Kahhat afirmó que el candidato de derecha José Antonio Kast llega con mayores posibilidades de ganar la segunda vuelta presidencial en Chile frente a la postulante comunista Jeannette Jara. Según explicó, los resultados electorales preliminares muestran un escenario adverso para la candidata oficialista.

"Con base en los resultados de ayer, tanto en el Congreso, donde la derecha ya tiene mayoría, como a nivel presidencial, donde las tres candidaturas de derecha superan el 50% de los votos, Jara lo tiene cuesta arriba y Kast tiene la primera opción", señaló Kahhat en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El especialista destacó que Jara es “una buena candidata”, pero advirtió que su vínculo con el gobierno del presidente Gabriel Boric podría perjudicarla. "El problema es por quién candidatea, un gobierno que tiene más de 60% de desaprobación y su partido, que es comunista", explicó.

SOBRE ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA

En otro momento, Kahhat se refirió a la tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela, y afirmó que no descarta una eventual acción militar por parte de Washington. "Trump nunca ha hablado de democratizar Venezuela; él habla del petróleo, del narcotráfico, del apoyo de Venezuela a gobiernos de izquierda", señaló.