Berit Knudsen: “El Partido Demócrata está mirando cada vez más a la izquierda”

La internacionalista Berit Knudsen calificó como “histórica” la elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York, destacando que su triunfo simboliza un giro hacia la izquierda dentro del Partido Demócrata. En declaraciones recientes, Knudsen explicó que los votantes neoyorquinos optaron por Mamdani porque representa una alternativa frente al discurso conservador del Partido Republicano, liderado actualmente por el presidente Donald Trump.

Knudsen señaló que el descontento ciudadano hacia las políticas de Trump, especialmente las vinculadas a la inmigración, fue un factor determinante en la victoria del político demócrata. “Existe una reacción clara ante las medidas restrictivas y el tono divisivo del gobierno de Trump. Nueva York, una ciudad diversa y multicultural, ha expresado su desacuerdo a través de las urnas”, afirmó.

Asimismo, la analista observó que el triunfo de Mamdani confirma la tendencia del Partido Demócrata a adoptar posturas más progresistas y sociales. “El partido está mirando cada vez más a la izquierda, impulsado por una nueva generación de líderes que buscan responder a las demandas de justicia social, equidad y diversidad”, puntualizó.

DECLARACIONES DE TRUMP

Finalmente, Knudsen cuestionó las declaraciones de Donald Trump respecto a Mamdani, a quien se refirió despectivamente por su origen y religión. “Es preocupante que un presidente utilice ese tipo de discurso discriminatorio. Este tipo de expresiones solo profundizan la polarización política y social en Estados Unidos”, advirtió.