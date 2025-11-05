Diputados mexicanos cuestionan asilo otorgado a Betssy Chávez

En declaraciones al programa 2025 En 24 Horas, los diputados mexicanos Federico Döring Casar y Mariana Gómez del Campo expresaron su rechazo a la decisión del gobierno de México de otorgar asilo político a Betssy Chávez. Ambos legisladores coincidieron en que esta medida representa un abuso del derecho de asilo y un respaldo a figuras políticas con procesos judiciales pendientes en sus países de origen.

La diputada Mariana Gómez del Campo consideró “cuestionable” que la administración de Claudia Sheinbaum utilice el asilo político para proteger a personajes involucrados en casos de corrupción o con investigaciones abiertas. “No se puede hacer del asilo una herramienta política. Es preocupante que México se convierta en refugio de personas con cuentas pendientes con la justicia”, afirmó.

Por su parte, el diputado Federico Döring subrayó que la decisión de brindar protección a Chávez no refleja el sentir del pueblo mexicano, sino del partido gobernante. “El asilo otorgado a Betssy Chávez es una determinación de Claudia Sheinbaum y su grupo político, no del país. México no avala estas decisiones unilaterales”, expresó el político.

ALZAN SU VOZ DE PROTESTA

Ambos legisladores indicaron que continuarán alzando su voz de protesta ante lo que calificaron como un uso indebido del poder ejecutivo en materia diplomática. Asimismo, instaron al Congreso mexicano a revisar los criterios con los que se concede el asilo político, para evitar que este instrumento sea empleado con fines partidarios.